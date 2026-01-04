Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-Монтане

Еще 23 француза пострадали, сообщили в дипведомстве республики

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Девять граждан Франции оказались среди 40 жертв пожара, произошедшего в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре.

"Девять погибших оказались французами. Больше не осталось пропавших без вести [граждан Франции], все они были опознаны среди жертв", - заявил он в эфире телеканала LCI. Что касается пострадавших, то, согласно последним данным, среди них числятся 23 гражданина Франции.