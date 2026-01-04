Kenyans: в Найроби спасатели извлекли тело из-под завалов рухнувшего здания

По данным портала Kenyans, судьба еще одного человека, который, предположительно, в момент ЧП был в здании, остается неизвестной

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 4 января. /ТАСС/. Тело одного погибшего извлечено из под завалов рухнувшего в Найроби строящегося здания. Об этом сообщил информационный портал Kenyans.

По его данным, спасатели извлекли одно тело. Судьба второго человека, предположительно находившегося в здании в момент обрушения, остается неизвестной.

Ранее кенийское подразделение Красного Креста сообщило об обрушении строящегося здания на юге столицы Кении. Инцидент произошел рано утром 2 января. Причина обрушения пока не установлена. Разбор завалов продолжается силами местных спасательных служб и неправительственных организаций.