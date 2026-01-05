ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова доставили в виде стройматериалов

Координаторы организовывали доставку этих элементов из Варшавы в Москву, рассказал участник процесса

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Составные элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), при помощи которого был совершен теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, доставлялись частями из Варшавы под видом строительных принадлежностей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Читайте также Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Главное

"Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей самодельного взрывного устройства на территорию Москвы - Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова - и куратора теракта Миржалола Одилова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов). Они находятся в международном розыске. Уголовное дело против них выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.

2-й Западный окружной военный суд в закрытом от СМИ режиме рассматривает уголовное дело в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов), обвиняемых в убийстве Кириллова и Поликарпова. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов и Сафарян полностью признали вину в преступлении и раскаялись в содеянном.

В ходе прений прокурор попросил суд приговорить Курбонова к пожизненному лишению свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Сафаряна просили приговорить к 28 годам лишения свободы, он признал свою вину частично. Прокурор попросил приговорить Точиева к 26 годам и Падиева к 24 годам. Оба вину не признали.