ТАСС: части СВУ для убийства генерала Кириллова доставили в виде стройматериалов
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Составные элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), при помощи которого был совершен теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, доставлялись частями из Варшавы под видом строительных принадлежностей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.
"Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей самодельного взрывного устройства на территорию Москвы - Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова - и куратора теракта Миржалола Одилова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов). Они находятся в международном розыске. Уголовное дело против них выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.
2-й Западный окружной военный суд в закрытом от СМИ режиме рассматривает уголовное дело в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов), обвиняемых в убийстве Кириллова и Поликарпова. В зависимости от роли в совершенном преступлении им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов и Сафарян полностью признали вину в преступлении и раскаялись в содеянном.
В ходе прений прокурор попросил суд приговорить Курбонова к пожизненному лишению свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Сафаряна просили приговорить к 28 годам лишения свободы, он признал свою вину частично. Прокурор попросил приговорить Точиева к 26 годам и Падиева к 24 годам. Оба вину не признали.