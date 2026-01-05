В Заполярье на поиски пропавшей во время айс-флоатинга направили вертолет

Спасатели обследуют акватории Кольского залива и Баренцева моря

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 5 января. /ТАСС/. Спасатели направили вертолет Ми-8 МЧС России на обследование акватории Кольского залива и Баренцева моря в Мурманской области, куда во время айс-флоатинга (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) в реке Тулома, могло течением вынести туристку из Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального главка МЧС России Дина Рыгина.

"Для обследования акватории Кольского залива и Баренцева моря с воздуха вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого помимо экипажа находятся спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - сказала Рыгина.

Она добавила, что поисково-спасательные работы продолжаются и наземной группировкой.

Вечером 1 января во время группового айс-флоатинга женщину унесло течением в реке Тулома, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральное консульство Республики Белоруссия в Санкт-Петербурге сообщало, что пропавшая женщина - гражданка этой страны.

В Мурманской области с 1 января установились экстремальные морозы. Сейчас в регионе температура воздуха минус 25-30 градусов, на западе и в центральных районах - минус 35-38 градусов. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца суток 6 января. В Баренцевом море фиксируется сильный ветер до 17 м/с и медленное обледенение судов.