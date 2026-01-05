На борту застрявшего во льдах Берингова моря теплохода находятся 18 человек

Судно застряло во льдах 4 января

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. На Чукотке 18 человек находятся на борту теплохода, который застрял во льдах Берингова моря у поселка городского типа Беринговского. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"На борту теплохода 18 человек", - сказали в прокуратуре.

До инцидента теплоход выгрузил уголь в селе Хатырка, должен был уйти на Камчатку. Судно застряло во льдах 4 января. Как сообщалось, угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна.