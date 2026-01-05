Задержанный за оправдание операции СБУ "Паутина" признал вину и раскаялся

Антон Михов через мессенджер Telegram призывал и оправдывал терроризм

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россиянин, задержанный по подозрению в оправдании терроризма в интернете, а именно - операции СБУ "Паутина", в ходе которой украинские БПЛА атаковали российские военные аэродромы, признал вину и раскаялся. Это следует из видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Я искренне раскаиваюсь в своих действиях против России и готов понести наказание", - сказал он.

Ранее ТАСС в российских силовых структурах сообщили, что в Архангельской области был задержан мужчина по подозрению в оправдании терроризма в интернете.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении ТАСС, Антон Михов 1977 года рождения в июне 2025 года через Telegram-чат одной из публичных групп в мессенджере Telegram "при обсуждении новостного поста о террористических актах, в ходе которых российские военные аэродромы "Дягилево" Рязанской области, "Оленья" Мурманской области, "Иваново" Ивановской области и "Белая" Иркутской области подверглись атаке FPV-дронами, публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными". Михов умышленно незаконно разместил под вышеуказанным новостным постом в Telegram-чате группы "собственноручно подготовленный циничный текстовый комментарий", содержащий заявление, направленное на публичное оправдание совершенных терактов, адресуя его неопределенно широкому кругу лиц и заведомо зная, что комментарий доступен всем пользователям Telegram, уточняется там.