Россиян не оказалось среди 116 пострадавших при пожаре в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 пострадавших при пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, россиян среди них не значится. Это следует из заявления, размещенного на сайте полиции.

В списке фигурируют 68 граждан Швейцарии, 21 гражданин Франции, 10 граждан Италии, по 4 гражданина Бельгии, Сербии и лиц с двойным гражданством, а также по одному представителю из Австралии, Боснии, Республики Конго, Люксембурга, Португалии и Чехии.

В полиции отметили, что изначально сообщали о 119 пострадавших, однако в этот список были включены три человека, которые в ночь на 1 января обращались в отделение неотложной помощи, но не имели отношения к инциденту. Отмечается, что 83 человека в настоящее время проходят лечение в больнице.