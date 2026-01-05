Меры антитеррористической защиты усилят на Херсонщине на рождественские праздники

В ночь перед Рождеством будет действовать комендантский час

ГЕНИЧЕСК, 5 января. /ТАСС/. Меры антитеррористической защищенности будут усилены в Херсонской области в местах массового пребывания людей на рождественские праздники. В частности, в ночь перед Рождеством будет действовать комендантский час, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"В связи с терактом в Хорлах меры антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в период рождественских праздников будут усилены. В частности, в ночь перед Рождеством будет действовать комендантский час", - написал он.

Все оперативные и силовые службы, включая спасателей и медиков, переведены на работу в усиленном режиме. "Безопасность граждан для нас превыше всего", - добавил Сальдо.