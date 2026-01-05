В Амурской области более 400 работников ж/д ликвидируют последствия схода состава

Как уточнили в РЖД, ведется уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей, готовится замена поврежденных элементов инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ликвидацией последствий схода с рельсов вагонов грузового состава на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области занимаются более 400 железнодорожников. Об этом сообщили в РЖД.

"В работах задействованы более 400 железнодорожников, 3 восстановительных поезда, 4 путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений", - сказано в сообщении.

Как уточняют в РЖД, ведется уборка сошедших с рельсов вагонов из габарита обоих путей, готовится замена поврежденных элементов инфраструктуры. "Предстоит восстановить около 450 м по одному пути и порядка 350 м по другому", - сказано в сообщении.

В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия, отмечают в холдинге.

Как сообщалось ранее, в 09:01 мск на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области произошел сход 35 вагонов грузового поезда. "В связи со сходом задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток - Москва и №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, № 375 Благовещенск - Чита, № 325 Белогорск - Нерюнгри", - сообщили в РЖД.

В холдинге отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, задержка которых составит более четырех часов, обеспечат питанием.