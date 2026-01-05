В поселке Теплая Гора в Пермском крае после аварии начали подачу тепла в дома

Как уточнил губернатор Дмитрий Махонин, специалисты постоянно контролируют уровень тепла в квартирах, есть необходимый запас электрообогревателей для местных жителей

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Один из трех котлов запущен в котельной поселка Теплая Гора в Пермском крае после коммунальной аварии, началась подача тепла в жилые дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Запустили один из трех стационарных котлов местной котельной - началась подача тепла в жилые дома. Скоро запустим дизельный, привезенный из Лысьвы. Это позволит быстрее достичь нормативных параметров отопления в поселке", - написал он.

Махонин подчеркнул, что аварийные бригады будут работать до полного завершения всех необходимых работ. "Специалисты постоянно контролируют уровень тепла в квартирах. Есть необходимый запас электрообогревателей для местных жителей", - уточнил он.

Губернатор добавил, что на резервный случай действуют пункты обогрева, развернутые силами МЧС и государственного учреждения региона "Гражданская защита", а также пункты временного размещения.

Ранее 5 января Махонин сообщил, что в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего вышло из строя оборудование. По данным главы региона, котельная обогревала весь поселок. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, без тепла остались 38 жилых домов с населением 1 366 человек и 5 социально значимых объектов. Спасатели развернули пять мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый. Жителей поселка обеспечивают отопительными приборами, создано три стационарных пункта обогрева на 294 человека. К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС.

На территории поселка около минус 8 градусов.