В Твери примут решение о возвращении жителей в квартиры после атаки БПЛА

Глава региона Виталий Королев поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур и провести обследование поврежденных жилых помещений

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 6 января. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил обследовать поврежденные БПЛА квартиры. После специалисты примут решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур и обследовать поврежденные квартиры. Он также поручил обеспечить круглосуточную охрану подвергшегося атаке здания.

В ночь с 5 на 6 января в Твери при отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна квартиры в многоэтажном доме. На место выехали оперативные службы. Спасатели полностью потушили пожар в одной из квартир. Жителей соседних оперативно эвакуировали. Обстоятельства происшествия устанавливают криминалисты.

В пресс-службе добавили, что один человек погиб. Еще двое получили первую медицинскую помощь и отказались от госпитализации. На месте работает оперативный штаб.