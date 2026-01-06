На Кубани для восстановления электроснабжения работают более 50 аварийных бригад

За сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тыс. человек

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Более 50 аварийных бригад задействовано для восстановления электроснабжения в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

"Более 50 аварийных бригад продолжают работать в Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации региона ТАСС уточняли, что в этих районах остаются без света около 700 человек.

В оперштабе добавили, что за минувшие сутки в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тыс. человек. "В течение дня 5 января объекты электроснабжения полностью запитали в Курганинском и Белореченском районах. Сейчас специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки", - отмечается в сообщении.

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега в Краснодарском крае 1 января. Подачу энергии восстановили, но 5 января из-за снегопада отключения произошли еще в 10 населенных пунктах Апшеронского района.