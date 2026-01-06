Пострадавший в ДТП на трассе в Прикамье находится в тяжелом состоянии

Речь идет об одном из троих детей, которые проходят лечение в больницах

ПЕРМЬ, 6 января. /ТАСС/. Все пять пострадавших в ДТП на трассе в Пермском крае, среди которых трое детей, проходят лечение в больницах. Двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести и еще один ребенок - в тяжелом, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения края.

"На сегодняшний день все пятеро пострадавших проходят лечение в больницах: мужчина и женщина находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести и один ребенок - в тяжелом. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Вечером 5 января на трассе Пермь - Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка. Еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы. В связи со случившимся было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).