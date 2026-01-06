ВСУ ударили по центру творческой молодежи в Херсонской области

БПЛА повредил административные здания и жилые коттеджи

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали центр для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Речь идет о Центре для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Удар по нему нанесли в ночь с 5 на 6 января. По словам Сальдо, три ударных БПЛА с мощными зарядами пытались зайти со стороны Азовского моря на сверхмалой высоте. Два из них были сбиты ПВО и не причинили вреда. Еще один упал на территорию центра и повредил административные здания и жилые коттеджи. "К счастью, никто не пострадал", - уточнил губернатор.

По словам главы региона, ВСУ заранее спланировали и направили удар против молодежи Херсонщины. Это было сделано после теракта в Хорлах, где погибли дети, напомнил Сальдо. "Киевские ублюдки продолжают попытки навредить нашему подрастающему поколению", - написал он.

В ночь на 1 января беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах, где встречали Новый год мирные жители. Жертвами удара стали 29 человек, в их числе двое детей. Ранения получили не менее 60 человек.