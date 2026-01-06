Kyodo: в Японии из-за землетрясения пострадали девять человек

Их жизням ничего не угрожает

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек пострадали в Японии в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло во вторник, 6 января, на западе страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Читайте также Спастись и выжить. Как вести себя во время землетрясения

Девять жителей префектур Симанэ, Тоттори, Окаями и Хиросима получили травмы разной степени тяжести. Подчеркивается, что их жизням ничего не угрожает.

Землетрясения магнитудой 6,4 произошло на западе Японии, эпицентр находился в районе префектур Симанэ и Тоттори, очаг залегал на глубине 10 км. Изначально сообщалось о магнитуде 6,2, однако затем японские сейсмологи скорректировали ее до 6,4. Каких-либо нештатных ситуация на атомных объектах, расположенных в регионе, зафиксировано не было. Японские сейсмологи предупреждают о возможности повторения сильных подземных толчков в ближайшую неделю и призывают местное население к бдительности.