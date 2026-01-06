Число погибших при пожаре в Нижегородской области животных выросло до 150

Среди погибшего скота дойные коровы, овцы, козы, поросята и свиноматки

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Число животных, погибших при пожаре в подсобном хозяйстве в поселке Старцево в Нижегородской области, выросло в три раза - до 150. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"От собственника была получена информация по гибели сельскохозяйственных животных в результате пожара. Всего погибло 150 голов", - говорится в сообщении. Среди погибших животных - дойные коровы, овцы, козы, поросята и свиноматки.

Пожар на площади 830 кв. м произошел в личном подсобном хозяйстве и административном здании в поселке Старцево. Ранее сообщалось о гибели свыше 50 голов скота. Люди не пострадали.