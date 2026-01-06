В Новгороде нашли родственницу девочки, обнаруженной на улице без верхней одежды

Ее доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Полицейские установили родственницу пятилетней девочки, которую обнаружили на одной из улиц Великого Новгорода без верхней одежды. Ее доставили в отделение полиции, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Новгородской области.

"Родственница девочки установлена и доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Благодарим всех неравнодушных граждан, оказавших содействие в розыске", - говорится в сообщении.

4 января на улице вблизи одного из домов на улице Щусева в Великом Новгороде обнаружили девочку 4-5 лет без верхней одежды. При этом родителей рядом с ребенком не было. На текущий момент девочка помещена в Областную детскую клиническую больницу.