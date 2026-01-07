В Приангарье задержали руководителя комитета по сельхозу

Его заключили под стражу после того, как стая бродячих собак напала на ребенка

ИРКУТСК, 7 января. /ТАСС/. Руководителя комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кута взяли под стражу после того, как стая бездомных собак напала на десятилетнего мальчика, причинив ему множественные раны. Об этом сообщили в СУ СК по Иркутской области.

"Председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По делу о нападении безнадзорных собак на школьника следственные органы организовали обыски в здании администрации Усть-Кутского муниципалитета, забрали документы, которые важны для расследования. Задержанного допросили, сейчас с ним проводят другие процессуальные мероприятия, отметили в пресс-службе.

Днем 5 января в Усть-Куте на пешеходной дорожке в районе частных домов около детского сада на улице Мехколонны на десятилетнего мальчика набросилась стая бездомных собак. Местная жительница спасла ребенка, отогнав животных. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Усть-Кута с множественными ранами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).