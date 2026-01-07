В метро Шанхая одежда пассажира загорелась после самовозгорания пауэрбанка

Охваченную огнем куртку мужчины удалось быстро потушить

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 7 января. /ТАСС/. Пассажир шанхайского метрополитена оказался охвачен огнем после внезапного самовозгорания сертифицированного пауэрбанка. Как сообщило Центральное телевидение Китая, сотрудники "подземки" оперативно потушили загоревшуюся на нем куртку.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали бегущего по эскалатору мужчину в горящей верхней одежде. Пассажиры на платформе отошли в сторону, а сотрудники метро устранили возгорание.

Примечательно, что внешний аккумулятор не был включен во время инцидента. Он был приобретен пассажиром в декабре 2025 года. Зарядное устройство имело утвержденный в Китае сертификат 3C (ССС).

Телеканал сообщил, что риск самовозгорания пауэрбанков не ограничивается процессом зарядки. Оно может произойти из-за различных факторов - внутреннего короткого замыкания и накопившихся физических повреждений.

Это не первый случай случайного воспламенения зарядных устройств в Китае. В октябре 2025 года самолет Air China, направляющийся из КНР в Южную Корею, совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун из-за произвольно загоревшейся на борту литиевой батареи.