В Днепропетровской области вновь объявили принудительную эвакуацию

Она продлится до 5 февраля и пройдет в 11 населенных пунктах, сообщили в Васильковской поселковой территориальной общине

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили еще в 11 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в Васильковской поселковой территориальной общине.

Как следует из сообщения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), обязательная эвакуация будет проводиться в 11 поселках и селах общины. Эвакуация семей с детьми продлится до 5 февраля.

Ранее украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба также сообщал о решении принудительной эвакуации более 3 тыс. детей с родителями из 40 населенных пунктов Днепропетровской области.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Как отмечал Кулеба, с 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины эвакуированы 150 тыс. человек, среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей с ограниченной мобильностью.