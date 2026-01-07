В некоторых районах Кривого Рога происходят перебои со светом

Проблемы с электричеством возникли после взрыва в городе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением наблюдаются в некоторых районах Кривого Рога Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

По его данным, проблемы с электричеством возникли после взрыва в городе, о котором 7 января писали местные СМИ.

Ранее глава городской военной администрации Александр Вилкул проинформировал, что не работают насосные станции водоканала и котельные.