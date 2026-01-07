Трамп: сотрудник миграционной службы застрелил женщину в целях самообороны

Американка "жестоко, умышленно и безжалостно сбила" служащего ICE, сообщил президент

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Застреливший женщину в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США действовал в целях самообороны. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в Truth Social.

"Только что посмотрел видеоролик о событии, которое произошло в Миннеаполисе, штат Миннесота. Это ужасное зрелище. Кричащая женщина, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина за рулем вела себя очень некорректно, мешала и сопротивлялась, а затем жестоко, умышленно и безжалостно сбила сотрудника ICE, который, по-видимому, выстрелил в нее в целях самообороны", - указал он.

"Судя по прикрепленному видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он восстанавливается в больнице", - написал американский лидер. Он добавил, что ситуация будет изучена в полном объеме, но причиной таких инцидентов, по его мнению, является противодействие сторонников радикальных левых идей федеральным правоохранительным органам.

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина умерла.

Реакция на инцидент

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что женщина пыталась совершить наезд на сотрудников ICE и произошедшее было самообороной, а действия водителя назвали "внутренним терроризмом". В свою очередь мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными и потребовал от службы покинуть город. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

Американская администрация с конца 2025 года проводит масштабные операции по задержанию нелегальных мигрантов. В агломерации Миннеаполис - Сент-Пол проживает самая большая диаспора выходцев из Сомали в мире.

Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Он также указывал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.