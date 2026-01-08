Иммиграционная служба не свернет операции в Миннеаполисе после убийства

Застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям, считает министр внутренних дел США

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE), чей сотрудник ранее застрелил женщину в Миннеаполисе (штат Миннесота), не прекратит там свои операции. Об этом заявила министр внутренних дел США Кристи Ноэм.

"Мы продолжим операции в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и нашей целью будут опасные преступники, - сказала она на пресс-конференции. - Только вчера здесь проводились задержания людей, обвиняемых в нападениях, сексуальных домогательствах, эксплуатации детей. Почему вы хотите, чтобы они находились на ваших улицах?"

Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. "Предельно ясно, что этот человек (погибшая женщина - прим. ТАСС) притеснял и препятствовал работе правоохранителей. Наш сотрудник действовал в соответствии с подготовкой и поступил так, как его обучили поступать в таких ситуациях. Он принял меры для защиты себя и своих коллег", - заявила она.

Министр добавила, что уже провела телефонный разговор с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, однако достичь согласия им не удалось. "Мы обсудили случившееся сегодня. У нас две совершенно разные позиции. <...> Он знает, что мы продолжим свою работу, и я призвала его сотрудничать с нами", - сказала глава МВБ, подчеркнув, что власти как штата, так и города Миннеаполис отказываются содействовать работе Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина умерла.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными и потребовал от службы покинуть город. Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.