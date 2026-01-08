В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек

На месте прилета были найдены фрагменты ракет с иностранной маркировкой, сообщил спасенный из города Сергей Гуранич

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 января./ТАСС/. Девять мирных жителей погибли в Красноармейске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому по наводке украинского волонтера Дениса Христова с позывным Голландец. Об этом в беседе с ТАСС рассказал спасенный из города Сергей Гуранич.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Волонтер - этот рыжий с позывным Голландец - приехал к девятиэтажке. Из девятиэтажки этой наша знакомая бабушка 86 лет эвакуировалась с ним, больше никто не захотел. Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило. Обрушились все девять этажей двух подъездов в подвал. Это было задолго до того, как к городу подошли русские войска. И снова приехал Голландец. Говорит, мол, ребята, я же вас просил, давайте вы эвакуируетесь. Мужики, которые откапывали своих родных и близких, достали лом и лопату и сказали, что десятым ляжет в могилу. Он ретировался", - сказал мужчина.

По его словам, на месте прилета были найдены фрагменты ракет с иностранной маркировкой. Местные жители слышали выход ракеты со стороны выезда в Днепропетровскую область, где на тот момент находились украинские военнослужащие. "Это явно было по его наводке, и не первый раз", - подчеркнул мужчина.

Ранее, в середине декабря, спасенные из Красноармейска мирные жители также рассказали ТАСС, что ВСУ по наводке волонтера Христова били по отказавшимся от эвакуации жителям Красноармейска.