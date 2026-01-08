ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
СК показал кадры с места крушения вертолета Robinson в Пермском крае

Два человека погибли
10:03
ТАСС, 8 января. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения вертолета Robinson в Пермском крае. 

На кадрах показана работа сотрудника СК на месте падения, а также обломки самого вертолета. 

Два человека погибли. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Причиной транспортного происшествия могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также рассматривается версия о возможной технической неисправности вертолета. 

