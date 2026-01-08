В Волгоградской области в ДТП с участием трех автомобилей погибли семь человек

Авария случилась на федеральной трассе Р-22

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области, погибли семь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:50 мск по системе "112" в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о ДТП на федеральной трассе Р-22 (762 км.) МО Михайловка, поворот на хутор Троицкий. В результате столкновения трех транспортных средств погибли семь человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что личности погибших устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло столкновение автомобилей "УАЗ", "ВАЗ" и грузового автомобиля DAF с полуприцепом. В результате ДТП семь человек из автомобиля "УАЗ" скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, двое пострадавших от госпитализации отказались. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.