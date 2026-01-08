Статья

Семь погибших. Главное о ДТП в Волгоградской области

На трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой

Редакция сайта ТАСС

В аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на федеральной трассе Р-22 в Волгоградской области, погибли семь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства и последствия ДТП

Согласно информации ГУ МЧС по Волгоградской области, ДТП произошло в Михайловском районе на повороте на хутор Троицкий.

На трассе столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

Погибшие и пострадавшие

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка.

Как сообщили в региональном МВД, все погибшие являлись сотрудниками одного из предприятий.

Расследование