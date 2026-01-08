ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Семь погибших. Главное о ДТП в Волгоградской области

На трассе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой
Редакция сайта ТАСС
19:26
© Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

В аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на федеральной трассе Р-22 в Волгоградской области, погибли семь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства и последствия ДТП

  • Согласно информации ГУ МЧС по Волгоградской области, ДТП произошло в Михайловском районе на повороте на хутор Троицкий.
  • На трассе столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

Погибшие и пострадавшие

  • В результате ДТП погибли семь человек, в том числе 17-летняя девушка.
  • Как сообщили в региональном МВД, все погибшие являлись сотрудниками одного из предприятий.

Расследование 

  • На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Михайловский межрайонный прокурор Волгоградской области Петр Забродин.
  • По данным региональной прокуратуры, авария произошла из-за выезда грузовика DAF на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса.
  • На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
  • Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших и провести проверку обстоятельств аварии.
 
