Семь погибших. Главное о ДТП в Волгоградской области
Редакция сайта ТАСС
19:26
В аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на федеральной трассе Р-22 в Волгоградской области, погибли семь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства и последствия ДТП
- Согласно информации ГУ МЧС по Волгоградской области, ДТП произошло в Михайловском районе на повороте на хутор Троицкий.
- На трассе столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.
Погибшие и пострадавшие
Расследование
- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Михайловский межрайонный прокурор Волгоградской области Петр Забродин.
- По данным региональной прокуратуры, авария произошла из-за выезда грузовика DAF на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса.
- На месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
- Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших и провести проверку обстоятельств аварии.