Прокуратура назвала причину ДТП с участием трех автомобилей под Волгоградом

Авария произошла из-за выезда грузовика на встречку, сообщило ведомство

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области, унесшая жизни семи человек, произошла из-за выезда грузовика DAF на полосу встречного движения, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Согласно имеющимся данным, сегодня около 18:16 мск на 763-м км автодороги Р-22 "Каспий" двигавшийся со стороны Москвы автомобиль DAF под управлением 45-летнего мужчины совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ 220695-04. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры УАЗа - семь человек, включая 17-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, у автомобиля DAF лопнуло колесо. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Михайловском районе. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Михайловский межрайонный прокурор Волгоградской области Петр Забродин.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщалось, что произошло столкновение автомобилей "УАЗ", "ВАЗ" и грузового автомобиля DAF с полуприцепом. В результате ДТП семь человек из автомобиля "УАЗ" погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. В пресс-службе ТАСС уточнили, что все семь погибших в аварии, включая 17-летнюю девушку, являются сотрудниками одного из предприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, двое пострадавших от госпитализации отказались. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.