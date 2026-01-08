В ДТП в Волгоградской области погибли семь сотрудников предприятия

Среди погибших есть 17-летняя девушка

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Все семь погибших в аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области, являются сотрудниками одного из предприятий.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Все семь погибших в ДТП являются сотрудниками предприятия", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, среди погибших - 17-летняя девушка. Она также работала на предприятии.

По данным ГУ МВД, ранее на федеральной трассе Р-22 произошло столкновение автомобилей "УАЗ", "ВАЗ" и грузового автомобиля DAF с полуприцепом. В результате ДТП семь человек из автомобиля "УАЗ" погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, двое пострадавших от госпитализации отказались. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.