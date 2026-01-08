Среди семи погибших в ДТП в Волгоградской области есть подросток

Жертвой аварии стала 17-летняя девушка

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Одной из семи жертв аварии с участием трех автомобилей, которая произошла на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области, стала 17-летняя девушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Среди семи погибших - 17-летняя девушка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что на федеральной трассе Р-22 произошло столкновение автомобилей "УАЗ", "ВАЗ" и грузового автомобиля DAF с полуприцепом. В результате ДТП семь человек из автомобиля "УАЗ" погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, двое пострадавших от госпитализации отказались. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.