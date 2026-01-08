В Одесской области после взрывов повреждена портовая инфраструктура

По словам главы администрации региона Олега Кипера, взрывы произошли на территории морского порта в Одесском районе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Портовая инфраструктура снова повреждена в Одесской области на юге Украины после взрывов. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

Как он отметил в своем Telegram-канале, взрывы произошли на территории морского порта в Одесском районе.

Днем ранее власти Украины также сообщали о повреждении объектов портовой инфраструктуры в регионе.

8 января в Одесском районе несколько раз объявлялась воздушная тревога.