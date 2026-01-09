В США из-за открытой пограничниками стрельбы пострадали два человека

Инцидент произошел в Портленде, уточнили в местном отделении ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в Портленде (штат Орегон) сотрудниками Погранично-таможенной службы США. Об этом сообщило местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР).

"ФБР в Портленде расследует стрельбу, которая произошла примерно в 14:15 (01:15 пятницы мск - прим. ТАСС) <...>. К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, были ранены два человека", - говорится в сообщении ФБР в X.

Ранее в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил женщину.