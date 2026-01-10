На "Шерегеше" из-за сообщений о массовых отравлениях закрылся бар

В заведении проведут профилактические мероприятия и проверки

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Бар Grelka на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области временно закрылся на фоне сообщений о массовых отравлениях на курорте. Об этом говорится в Telegram-канале заведения.

Ранее в соцсетях сообщалось о массовом заражении ротавирусом туристов курорта, которые посещали местный бар. В отзывах к бару люди также массово жалуются на аналогичные симптомы.

"Grelka временно приостанавливает работу. Мы видим обращения гостей и относимся к ним максимально серьезно. Принято решение приостановить работу бара минимум на семь дней, чтобы провести профилактические мероприятия и дополнительные проверки", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны.