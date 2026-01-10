"Зеркало недели": у водителя Ермака прошли обыски

По информации издания, сотрудники НАБУ во время следственных действий изъяли телефоны и другие электронные носители информации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у водителя бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители информации. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Оно не сообщает, удалось ли получить в результате обысков у водителя Ермака какую-либо информацию, имеющую отношение к антикоррупционному расследованию, которое затрагивает верхние эшелоны украинской власти.

Источники издания в правоохранительных органах заверили, что расследование в отношении Ермака "продолжается в активной фазе", а в НАБУ осознают уровень этого фигуранта и "общественный запрос на скорый результат". При этом источники сообщили, что НАБУ не намерено "искусственно форсировать расследование". "Причина задержки одна - необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", - пояснил собеседник издания.