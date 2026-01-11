СК не смог допросить сына и бывшую жену пропавшего под Красноярском Усольцева

Они находятся за границей, и их точное местонахождение неизвестно

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Следователи не смогли допросить одну из бывших жен и сына-подростка Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в горно-таежной местности Красноярского края. Об этом ТАСС в интервью к 15-летию СК России сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В основном Усольцевых искали в районе горы Буратинка.

"Потерпевшими по делу пропавшей семьи Усольцевых считаются сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея Усольцева от первого брака. Все они были допрошены. <…> У Сергея Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным", - сообщила Сырымбетова.

По словам заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, конфликтов в семье между Ириной и Сергеем Усольцевыми не было.