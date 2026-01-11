В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина

Более 300 человек эвакуированы

ГОНКОНГ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 1 пострадавшая находится в критическом состоянии, более 300 человек эвакуированы при пожаре в высотном здании в Гонконге. Как сообщает газета South China Morning Post, огонь вспыхнул ночью в жилом комплексе Yoho Town на так называемых новых территориях на северо-западе мегаполиса.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электропроводки. К утру пожарные смогли потушить пламя. При осмотре квартиры, в которой началось возгорание, спасатели обнаружили мужчину и женщину, лежавших без сознания. 56-летний мужчина скончался по дороге в больницу, 54-летняя женщина находится в коме. Пожарные вывели из здания 320 жильцов.

Это уже второй пожар в высотном здании Гонконга со смертельным исходом за последнее время. 4 января при пожаре в высотном здании Mei Yu House погиб 1 человек, 8 пострадали, из здания были эвакуированы около 270 жителей.

Власти в Гонконге уделяют особое внимание борьбе с возгораниями после масштабного пожара, вспыхнувшего 26 ноября 2025 года в комплексе Wang Fuk Court на так называемых новых территориях, пламя тушили до 28 ноября. По последним данным, погиб по крайней мере 161 человек, власти проводят ДНК-тестирование останков, не исключено, что число погибших может увеличиться. Огонь распространился по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. Семь зданий комплекса сгорели, одна высотка практически не пострадала. Без крова остались около 5 тыс. человек. Власти подозревают, что ремонт проводился с нарушением норм противопожарной безопасности. Этот пожар стал самым смертоносным возгоранием в жилых зданиях за всю историю мегаполиса.