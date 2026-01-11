Власти Воронежа начали подготовку к ликвидации последствий атаки БПЛА

Глава города Сергей Петрин сообщил, что по всем вопросам жители могут круглосуточно обращаться к дежурному единой диспетчерской службы

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Администрация Воронежа начала осмотр территории и подготовку к ликвидации последствий массированной атаки вражеских БПЛА, которая произошла сегодня вечером. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

"По поручению губернатора Александра Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Прошу жителей не распространять фото- и видеоматериалы, не давать привязку к местности", - сообщил Петрин, уточнив, что по всем вопросам жители могут круглосуточно обращаться к дежурному единой диспетчерской службы по номеру: 112, в том числе при обнаружении фрагментов беспилотников.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщил о том, что силы ПВО сбили над Воронежем около 10 вражеских БПЛА. Предварительно, в результате атаки пострадали два мирных жителя, повреждения получили три жилых многоквартирных домах и одно строящееся здание, еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушен.