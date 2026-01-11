В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Глава министерства Михаил Охлопков сообщил, что двое из девяти пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 января. /ТАСС/. Двое из девяти пострадавших в автомобильной аварии в Олонецком районе Карелии находятся в реанимации в тяжелом состоянии - это ребенок и женщина, проинформировал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Авария произошла 10 января в 22:26 мск на 261-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола". Столкнулись два легковых автомобиля, сообщил министр в своем Telegram-канале.

Охлопков добавил, что в ДТП пострадали девять человек - жители Петрозаводска, Новгородской области и Санкт-Петербурга. Среди пострадавших пять детей. На место происшествия оперативно выехали две бригады скорой помощи из Олонецкой ЦРБ. Три реанимационных автомобиля также были направлены из Петрозаводска.Троих несовершеннолетних доставили в Детскую республиканскую больницу. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое - в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Двоих детей отпустили на амбулаторное лечение, сообщил министр.

Пострадавшая женщина 38 лет прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Охлопков отметил, что операция была сложной, женщина пришла в сознание, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мужчину 60 лет доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медпомощи с переломом позвоночника, его прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Он находится в нейрохирургическом отделении, сообщил министр. Также в больницу доставлена женщина 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении. Еще одного пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы МВД Карелии, водитель Skoda Kodiaq с обочины дороги выехал на полосу встречного движения. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем Kia Seed. В семиместном Skoda Kodiaq, кроме мужчины-водителя, находилось шесть пассажиров: супруга водителя и пять внуков - трое мальчиков и две девочки. Все - жители Карелии. В Kia Seed находился житель Нижнего Новгорода - мужчина-водитель 1990 года рождения и жительница Санкт-Петербурга - женщина-пассажир 1987 года рождения. Автомобиль направлялся в сторону Санкт-Петербурга.

По факту произошедшего проводится проверка.