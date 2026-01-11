Генконсул РФ: на Пхукете после крушения катера госпитализировали 23 россиянина

По предварительной информации, на борту катера находились 33 гражданина России, сообщил Егор Иванов

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. На Пхукете после столкновения прогулочного катера Korawich Marine 888 с рыболовецким судном госпитализированы 23 россиянина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

"По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", - сказал он. "Полиция [провинций] Пхукета и Краби ведет расследование инцидента. Сотрудники генерального консульства во взаимодействии с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти оказывают необходимое содействие", - отметил генконсул.

Как ранее информировала газета Thairath, погибла 18-летняя российская туристка Елизавета Старых. Источник ТАСС в местной туристической индустрии сообщил, что Korawich Marine 888 управляет оператор, который "проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса". "Катера этой компании ранее уже попадали в аварии", - уточнил собеседник.

По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились 55 человек - 52 туриста и 3 члена экипажа. Судно после мощного удара получило повреждение корпуса и затонуло.