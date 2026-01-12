Адвокат Лурье подтвердила обращение к приставам для выселения Долиной

Представитель певицы Мария Пухова ранее заявила, что исполнительное производство уже открыто

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы, Светлана Свириденко подтвердила факт обращения к приставам для принудительного выселения артистки.

"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства, с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении исполнительного производства", - сказала она.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова заявила ТАСС, что исполнительное производство уже открыто.

Как рассказала Пухова, в ближайшее время приставом будет назначена проверка по факту заявления адвоката Лурье. Согласно закону, в ходе нее Долиной или ее представителю будет предложено добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, сотрудники службы судебных приставов выселят артистку принудительно в присутствии понятых.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.