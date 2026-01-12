На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск организовали реверсивное движение после ДТП

На 809-м км автодороги столкнулись два грузовика

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Реверсивное движение организовано на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе после устранения последствий столкновения двух грузовиков. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Югре.

"На трассе организовано реверсивное движение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении Госавтоинспекции по Югре сообщали, что на 809-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ХМАО произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием. Проезд для всех видов транспорта на этом участке трассы был ограничен.

Как уточнялось в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Югре, один из столкнувшихся автомобилей - бензовоз "Камаз" с 30 куб. м дизельного топлива. По данным ведомства, в результате ДТП произошел разлив топлива и возгорание автомобиля, которое удалось локализовать на площади 30 кв. м.