В Башкирии завели дело после нападения рыси на девочку

Пострадавшая получила небольшую рану лица

Редакция сайта ТАСС

УФА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту нападения рыси на 13-летнюю девочку на территории спортивного детского лагеря в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о нападении дикой рыси на 13-летнюю девочку на территории спортивного детского лагеря в Благовещенском районе. <...> По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - указано в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая девочка получает необходимую медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в своем Telegram-канале, что ЧП произошло на прошлой неделе, девочка получила небольшую рану лица в результате нападения бешеной рыси.