В Прикамье пострадавший в ДТП ребенок находится в тяжелом состоянии

Еще один - в состоянии средней степени тяжести

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Пермь - Березники в Пермском крае, находится в тяжелом состоянии. Еще один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья.

"Пятеро пострадавших в ДТП на трассе Пермь - Березники продолжают лечение в условиях стационара. Оба взрослых находятся в удовлетворительном состоянии, один ребенок - в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом", - сообщили в Минздраве.

Вечером 5 января на трассе Пермь - Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка. Еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы. В связи со случившимся было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).