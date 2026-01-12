Водитель одного из столкнувших в Югре грузовиков погиб

Погибший управлял автомобилем "Камаз", который столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Водитель "Камаза", который столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ранее в ведомстве сообщали, что на 809-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ХМАО произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием. Проезд для всех видов транспорта на этом участке трассы был ограничен.

"В результате ДТП водитель "Камаза" погиб. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

Как ранее уточнили в окружном ГУ МЧС, при ДТП произошел разлив топлива и возгорание автомобиля, которое удалось локализовать на площади 30 кв. м. На участке дороги введено реверсивное движение.