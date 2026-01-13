В Запорожской области из-за атак ВСУ за сутки пострадали четыре человека

Регион обстреляли девять раз

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки девять раз атаковали населенные пункты Запорожской области, пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие. В результате атаки БПЛА противника по частному сектору Васильевского муниципального округа пострадали две женщины 1968 и 1949 года рождения и мужчина 1965 года рождения. В Михайловском муниципальном округе пострадала женщина 1976 года рождения", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавшие были доставлены в медучреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

"Также в результате двух атак на многоквартирные дома в городе Васильевке повреждены фасады зданий, выбиты оконные стекла, нанесен ущерб прилегающей территории", - написал Балицкий.