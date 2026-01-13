Актеру из фильма "Один дома" предъявили обвинения за склонение к проституции

Согласно законам штата Калифорния, Дэниелу Стерну может грозить повторный штраф до $1 тыс. или тюремное заключение на срок до шести месяцев

Дэниел Стерн © Alberto E. Rodriguez/ Getty Images

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура округа Вентура (штат Калифорния) предъявила уголовные обвинения 68-летнему актеру Дэниелу Стерну, известному по роли грабителя в двух частях фильма "Один дома", за попытку нанять проститутку. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.

Согласно судебным документам в распоряжении газеты, слушания по делу Стерна назначены на вторник, но в прокуратуре не ожидают личного присутствия актера в суде. Согласно законам штата, Стерну может грозить повторный штраф до $1 тыс. или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

10 января портал TMZ сообщил, что полиция Калифорнии уже оштрафовала актера за склонение к проституции в декабре 2025 года.