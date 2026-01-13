Названа возможная причина пожара в торговом центре в Ялте

Он мог произойти из-за аварии на электросети

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания в торговом центре в Ялте в Крыму мог стать аварийный режим работы электросети или электрооборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар возник вечером 10 января, его ликвидировали утром 11 января на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

"Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят необходимые экспертизы и исследования, идентификацию горючих веществ и материалов. Наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования холодильных установок", - говорится в сообщении.