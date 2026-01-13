Экс-сенатору Арашукову назначили пожизненный срок по совокупности приговоров

По делу о взятке его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке. По совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

"Приговором Ленинского районного суда Оренбурга от 13 января подсудимый признан виновным <…> и осужден к 10 годам лишения свободы, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей. По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову Р. Р. окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Ленинский районный суд Оренбург конфисковал в доход государства 3 млн рублей, переданных экс-сенатором Рауфом Арашуковым в виде взятки, сообщили в пресс-службе Оренбургского облсуда. "Судом разрешен вопрос о конфискации в доход государства изъятых денежных средств в размере 3 000 000 рублей, переданных в качестве взятки", - отмечается в сообщении.

Защитники Рауфа Арашукова намерены обжаловать приговор, сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Трубников. "[Арашуков] вину не признает. <…> С приговором не согласен. Намерены обжаловать", - сказал он.

Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.