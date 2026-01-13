В Каменке-Днепровской почти две тыс. абонентов остались без света из-за атак ВСУ
11:59
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате чего без электричества остались почти две тысячи абонентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"1 983 абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов сохраняется", - написал он.
Ранее Балицкий сообщил, что по городу было нанесено не менее пяти артиллерийских ударов.