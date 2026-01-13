ВСУ почти 600 раз за неделю обстреляли Алешкинский округ

В округе зафиксировали 323 попадания ствольной и минометной артиллерии

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 13 января. /ТАСС/. Украинские войска за неделю почти 600 раз нанесли удары по Алешкинскому муниципальному округу. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Враг нанес 585 ударов по Алешкинскому округу за семь суток", - говорится в сообщении.

В частности, по Алешкам зафиксировано 323 попадания ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 262 ударов по населенным пунктам Алешки, Виноградово, Раденск, Великие Копани и Новая Маячка. Дважды ВСУ пытались разрушить жилье семьи сотрудника администрации, добавил глава округа.